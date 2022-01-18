Рангник объявил о примирении с Марсьялем

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Рангник объявил о примирении с Марсьялем

Фото: инстаграм Антони Марсьяля/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его конфликт с французским нападающим Антони Марсьялем исчерпан.

"В воскресенье мы провели беседу о сложившейся ситуации. Теперь конфликт исчерпан. Думаю, что сегодня Антони будет тренироваться, а после этого я решу, сыграет ли он с "Брентфордом", - приводит слова Рангника Sky Sports.

Ранее Рангник заявил, что Марсьяль отказался выйти на поле в матче чемпионата Англии с "Астон Виллой" (2:2), но футболист опроверг слов Рангника в инстаграме.

В нынешнем сезоне 26-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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