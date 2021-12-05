Рангник оценил игру Роналду в матче с "Кристал Пэлас"

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Рангник оценил игру Роналду в матче с "Кристал Пэлас"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением об игре португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 15-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:0).

"Я снимаю шляпу перед тем, как работал Криштиану Роналду без мяча — снимаю шляпу", - приводит слова Рангника ВВС.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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