Рангник оценил шансы "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу чемпионов

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением о шансах английского клуба стать победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

"Сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Пока слишком рано говорить об этом. Я здесь всего неделю и провел лишь один матч. Очевидно, что с таким клубом, как "Манчестер Юнайтед", мы амбициозны во всех турнирах", - приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" досрочно гарантировал себе первое место в группе F. Таким образом, английский клуб сыграет на выезде первый матч 1/8 финала.

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