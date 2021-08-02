Рангник определил приоритетные трансферные планы "Локомотива"

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник опредилился со списком трансферных целей клуба, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

"Рангник составил лонглист игроков, которых обязательно нужно будет купить. В него входили Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Их Рангник хотел в первую очередь - и хочет до сих пор", - написал Арустамян.

По данным источника, "Локомотив" вел активные переговоры по Захаряну ("Динамо") и Пиняеву ("Крылья Советов"), но оба трансфера не состоялись. Что касается Тикнизяна (ЦСКА), то его трансфер вполне реален до конца лета.

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