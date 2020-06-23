Рангник определил три трансферные цели для "Милана"
Стало известно, каких футболистов "Милан" попытается подписать по окончании этого сезона.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в список трансферных целей "россонери" входят Дайот Упамекано, Патрик Шик (оба - "РБ Лейпциг") и Милот Рашица ("Вердер").
Кандидатуры указанных игроков согласованы с Ральфом Рангником, который этим летом может возглавить "Милан" или получить руководящую должность в клубе.
Рыночная стоимость Упамекано - 45 миллионов евро, Шика - 20 миллионов, Рашицы - 28 миллионов.
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|Команда
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
|32
|39
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|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20