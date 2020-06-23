Рангник определил три трансферные цели для "Милана"

Стало известно, каких футболистов "Милан" попытается подписать по окончании этого сезона.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в список трансферных целей "россонери" входят Дайот Упамекано, Патрик Шик (оба - "РБ Лейпциг") и Милот Рашица ("Вердер").

Кандидатуры указанных игроков согласованы с Ральфом Рангником, который этим летом может возглавить "Милан" или получить руководящую должность в клубе.

Рыночная стоимость Упамекано - 45 миллионов евро, Шика - 20 миллионов, Рашицы - 28 миллионов.

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