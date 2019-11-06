Рангник отказал "Баварии" ради клуба АПЛ

Немецкий специалист Ральф Рангник отказался возглавлять "Баварию".

По сведениям Sport Bild, 61-летний тренер предпочитает продолжить карьеру в АПЛ, где его кандидатурой интересуется "Манчестер Юнайтед". Однако Рангник возглавит "МЮ", если только клуб решится уволить Уле Гуннара Сульшера.

Рангник известен по своей работе в "РБ Лейпциге", "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте".

После 11 туров "МЮ" занимает в АПЛ десятое место, имея в активе 13 очков.

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