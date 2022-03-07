Рангник отреагировал на слухи, что у Роналду нет травмы

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Рангник отреагировал на слухи, что у Роналду нет травмы

Фото инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник ответил на догадки, что нападающий Криштиану Роналду пропустил дерби с "Манчестер Сити" не по медицинским причинам.

"Я должен слушать, что докладывает мне медицинский штаб. Врач пришел ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Роналду не может заниматься из-за проблем с бедром. То же самое было и в субботу. Это просто факт.

Футболисты говорят врачу, что они травмированы и не могут играть. Как тренер я должен принять это. Я не могу никого заставить выходить на поле. Тем более, если игрок считает, что у него повреждение", - приводит слова Рангника Sky Sports.

Без Роналду "МЮ" был разгромлен "Сити" со счётом 1:4.

В текущем сезоне португалец забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.

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