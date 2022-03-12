Рангник отреагировал на слухи о возможном уходе Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник дал комментарии касательно будущего нападающего Маркуса Рэшфорда.

"Мы недавно общались с Маркусом, и он ничего не говорил о недовольстве своим положением. Он говорил, что счастлив в клубе и хочет играть здесь.

Как действовать, если футболист, его агенты или его семья подумают о переходе в другой клуб? Конечно, он может сделать это, но летом. Сейчас трансферное окно закрыто", - приводит слова Рангника Sky Sports.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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