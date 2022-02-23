Рангник ответил на вопрос о своем преемнике на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник ответил на вопрос о своем преемнике на посту наставника клуба.

"Мой преемник? Не спрашивайте меня сейчас об этом. Все решится летом. Сейчас мы сосредоточены на Лиге чемпионов и матчах чемпионата Англии", — приводит слова Рангника официальный сайт английского клуба.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к главному тренеру "Аякса" Эрику тен Хагу и наставнику "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино.

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