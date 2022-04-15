Рангник поделился мнением о нестабильной игре "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением о стабильности игры, которую показывает его команда.

"Были моменты, когда мы играли хорошо. У нас было довольно много матчей, в которых мы действительно показывали хорошую командную игру.

Но пока мы не можем стабильно демонстрировать такую игру, в течение длительного времени. Я разочарован из-за этого.

Мотивация? В таком клубе с этим не должно быть проблем. У игроков "Юнайтед" всегда должен быть определенный уровень внутренней мотивации", – сказал немецкий специалист.

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