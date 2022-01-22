Рангник попросил "Манчестер Юнайтед" избавиться от трёх футболистов

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Рангник попросил "Манчестер Юнайтед" избавиться от трёх футболистов

Фото инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник не видит места в будущем проекте клуба для троих игроков.

По информации Daily Mail, немец считает, что в первую очередь команду должны покинуть Поль Погба, Антони Марсьяль и Эдинсон Кавани.

Согласно версии наставника "красных дьяволов", указанные футболисты портят атмосферу в раздевалке. Специалист попросил руководство клуба избавиться от них.

Стоит отметить, что Погба и Кавани и так близки к уходу из "МЮ" в связи с истечением срока контракта. 

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