Рангник порассуждал о шансах "Манчестер Юнайтед" попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что не может дать гарантий финиша команды в первой четвёрке английской Премьер-лиги.
"Попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона? Я не могу ничего гарантировать. Если я скажу, что мы на сто процентов уверены, что финишируем в первой четвёрке, то вряд ли люди в это поверят. Я считаю, что нам нужно делать шаг за шагом и становиться лучше. Знал, что будет тяжело, нам предстоит ещё много работы", - цитирует Рангника BBC.
В 19 турах АПЛ "красные дьяволы" набрали 31 очко и пока идут на седьмом месте в таблице.
Рангник возглавил "МЮ" 29 ноября. За этот период команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Не пропустите: Рангник назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вулверхэмптоном". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18