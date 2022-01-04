Рангник порассуждал о шансах "Манчестер Юнайтед" попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона

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Рангник порассуждал о шансах "Манчестер Юнайтед" попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что не может дать гарантий финиша команды в первой четвёрке английской Премьер-лиги.

"Попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона? Я не могу ничего гарантировать. Если я скажу, что мы на сто процентов уверены, что финишируем в первой четвёрке, то вряд ли люди в это поверят. Я считаю, что нам нужно делать шаг за шагом и становиться лучше. Знал, что будет тяжело, нам предстоит ещё много работы", - цитирует Рангника BBC.

В 19 турах АПЛ "красные дьяволы" набрали 31 очко и пока идут на седьмом месте в таблице.

Рангник возглавил "МЮ" 29 ноября. За этот период команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Не пропустите: Рангник назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вулверхэмптоном". | http://soccernews.ru
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