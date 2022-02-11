Рангник прокомментировал безголевую серию Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался о том, что форвард Криштиану Роналду не смог отличиться в пяти последних матчах.

Напомним, что это худшая безголевая серия португальца с 2010 года.

"Он должен забивать больше, это очевидно. Мы создаём много моментов, но забиваем недостаточно. Впрочем, дело не только в Криштиану", - сказал Рангник.

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" в августе прошлого года и с тех пор сыграл 25 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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