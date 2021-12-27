Рангник прокомментировал будущее Марсьяля в "Манчестер Юнайтед"

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Рангник прокомментировал будущее Марсьяля в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Антони Марсьяля

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль уведомил главного тренера команды Ральфа Рангника о своём желании уйти.

"Он объяснил мне, что находится в "МЮ" уже семь лет и чувствует, что пришло время для перемен. Я могу его понять", - цитирует немецкого наставника BBC.

В текущем сезоне француз сыграл за "красных дьяволов" 10 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

СМИ писали об интересе к Марсьялю со стороны "Атлетико", "Севильи", ПСЖ, "Лиона", "Ювентуса" и "Барселоны".

Не пропустите: Матич высказался об адаптации Рангника в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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