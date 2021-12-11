Рангник прокомментировал будущее Погба в "Манчестер Юнайтед"
Фото инстаграм Поля Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о ситуации с возможным уходом из клуба полузащитника Поля Погба.
"У футболиста должно быть желание оставаться здесь и играть за этот клуб. Если он не хочет выступать за "МЮ", то я не вижу смысла в том, чтобы переубеждать его. Но, с другой стороны, давайте подождём и посмотрим, что будет дальше.
Несколько дней назад я говорил с Погба по телефону 15 минут. Пусть он вернётся, наберёт форму, потренируется с командой, а потом мы увидим, какова ситуация, какого прогресса добьётся команда к этому моменту. Поль может стать важным игроком для "Юнайтед", я полностью это осознаю", - цитирует Рангника Sky Sports.
Напомним, что контракт 28-летнего француза с "красными дьяволами" истекает в следующем году.
С начала ноября Погба не играет из-за травмы правого бедра. В текущем сезоне он сделал 7 ассистов в 13 матчах.
Не пропустите: Марсьяль определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бывшая жена Мамаева: "Думаю, карьера Павла уже закончена"
-
Нагельсманн объяснил, почему отказал "Реалу" в 2018 году
-
Халк получил три индивидуальные награды по итогам чемпионата Бразилии
-
Пять футболистов близки к уходу из "Барселоны" зимой
-
Селихов признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored
-
Рангник прокомментировал будущее Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-хавбек "Фиорентины" войдёт в тренерский штаб "Спартака"
-
В "Реал Сосьедаде" недовольны "Барселоной" из-за Янузая
-
Сёмин жёстко высказался о тренерах "Локомотива"
-
"Челси" нацелился на защитника "Лестера"
-
1
ПСЖ планирует продать семь футболистов
-
ЦСКА выпустил заявление по поводу возможной отмены матча с "Арсеналом"
-
Моуринью обратился к "Заре"
-
Галактионов сравнил отношение к футболу в России и Европе
-
Стала известна дата презентации Ваноли в качестве тренера "Спартака"
-
Флорентино Перес - о Кроосе: "Трансфер Тони - сделка века для "Реала"
-
7-кратный победитель Лиги Чемпионов Океании возглавил команду из ФНЛ
-
Главные новости дня: 10 декабря
-
Гризманн поделился ожиданиями от мадридского дерби
-
Родриго высказался об игре с Винисиусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18