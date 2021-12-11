Рангник прокомментировал будущее Погба в "Манчестер Юнайтед"

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Рангник прокомментировал будущее Погба в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Поля Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о ситуации с возможным уходом из клуба полузащитника Поля Погба.

"У футболиста должно быть желание оставаться здесь и играть за этот клуб. Если он не хочет выступать за "МЮ", то я не вижу смысла в том, чтобы переубеждать его. Но, с другой стороны, давайте подождём и посмотрим, что будет дальше.

Несколько дней назад я говорил с Погба по телефону 15 минут. Пусть он вернётся, наберёт форму, потренируется с командой, а потом мы увидим, какова ситуация, какого прогресса добьётся команда к этому моменту. Поль может стать важным игроком для "Юнайтед", я полностью это осознаю", - цитирует Рангника Sky Sports.

Напомним, что контракт 28-летнего француза с "красными дьяволами" истекает в следующем году.

С начала ноября Погба не играет из-за травмы правого бедра. В текущем сезоне он сделал 7 ассистов в 13 матчах.

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