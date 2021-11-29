Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Фабрицио Романо/Автор неизвестен

Бывший консультант московского "Локомотива" Ральф Рангник прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед". Я буду работать над тем, чтобы нынешний сезон оказался успешным для манкунианцев. В команде много талантов, а также отличное сочетание молодости и опыта. Я намерен помочь игрокам реализовать свой потенциал в индивидуальном и командном плане", - приводит слова Рангника официальный сайт клуба.

63-летний Рангник будет тренировать "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, а затем в течение двух сезонов будет работать консультантом.

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