Рангник прокомментировал поведение Роналду после замены в матче с "Брентфордом"

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Рангник прокомментировал поведение Роналду после замены в матче с "Брентфордом"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о своём отношении к эмоциональной реакции нападающего Криштиану Роналду на замену в перенесённом матче 17-го тура АПЛ против "Брентфорда" (3:1).

Напомним, что португалец ушёл с поля на 71-й минуте, после чего отшвырнул выданную ему куртку, но спустя несколько секунд всё же надел её.

"Это нормально, потому что форварду нужны голы. Но Криштиану играл после травмы. Нельзя забывать, что впереди у нас ещё один матч. Кроме того, после упущенной победы над "Астон Виллой", нам важно было не допустить подобного снова. Поэтому команде пришлось защищать преимущество, вернувшись к схеме с пятью защитниками", - приводит слова Рангника BBC.

В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "МЮ" 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Роналду определился с условием для ухода из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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