Рангник прокомментировал реакцию Роналду на замену в матче с "Брентфордом"

Теги криштиану роналдуральф рангникманчестер юнайтед

Рангник прокомментировал реакцию Роналду на замену в матче с "Брентфордом"

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал реакцию португальского форварда Криштиану Роналду на замену в матче против "Брентфорда" (3:1) в матче 17-го тура АПЛ..

"Я решил перейти на тройку центральных защитником, поэтому выпустил Харри [Магуайра]. Также я выпустил Маркуса [Рэшфорда] на правый фланг, чтобы у нас был еще один быстрый вингер. Думаю, это было правильным решением.

Криштиану был недоволен потому что он бомбардир. Он хотел остаться на поле и забить, но нам было важнее действовать компактно, иметь достаточное количество свежих футболистов, а также тех, кто хорошо играет головой, чтобы обороняться при чужих стандартных положениях.

Когда мы забили третий гол, я повернулся к нему и сказал: "Криштиану, понимаю, что ты все еще амбициозен и хочешь забивать сам, но, возможно, через пару лет ты станешь главным тренером. Надеюсь, в этом случае ты примешь такое же решение, что и я", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: "Реал" может вернуть Одриосолу летом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дембеле выпустил заявление о конфликте с "Барселоной"

Дембеле выпустил заявление о конфликте с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов