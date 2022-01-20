Рангник прокомментировал реакцию Роналду на замену в матче с "Брентфордом"
Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал реакцию португальского форварда Криштиану Роналду на замену в матче против "Брентфорда" (3:1) в матче 17-го тура АПЛ..
"Я решил перейти на тройку центральных защитником, поэтому выпустил Харри [Магуайра]. Также я выпустил Маркуса [Рэшфорда] на правый фланг, чтобы у нас был еще один быстрый вингер. Думаю, это было правильным решением.
Криштиану был недоволен потому что он бомбардир. Он хотел остаться на поле и забить, но нам было важнее действовать компактно, иметь достаточное количество свежих футболистов, а также тех, кто хорошо играет головой, чтобы обороняться при чужих стандартных положениях.
Когда мы забили третий гол, я повернулся к нему и сказал: "Криштиану, понимаю, что ты все еще амбициозен и хочешь забивать сам, но, возможно, через пару лет ты станешь главным тренером. Надеюсь, в этом случае ты примешь такое же решение, что и я", – сказал немецкий специалист.
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