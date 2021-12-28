Рангник прокомментировал результат матча "Ньюкасл" - "МЮ"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник подвёл итоги игры 19-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1, что не позволило "красным дьяволам" подняться выше седьмого места в таблице лиги.

"Мне не понравилось выступление команды. Мы не контролировали игру, за исключением нескольких моментов. "МЮ" был не на лучшем своём уровне в энергичности, физической форме и выигрывании подборов. Впрочем, набранное очко - это положительный момент", - приводит слова Рангника BBC.

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