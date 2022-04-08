Рангник прокомментировал слухи о тен Хаге в "Манчестер Юнайтед"

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Рангник прокомментировал слухи о тен Хаге в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал слухи о возможном назначении на его пост голландского наставника "Аякса" Эрика тен Хага.

"Я знаю, что клуб провел переговоры с несколькими кандидатами. В том числе и с тен Хагом. Больше мне нечего добавить. Я не намерен обсуждать этот вопрос", - сказал немецкий специалист.

Ранее сообщалось, что сам Рангник одобрил кандидатуру тен Хага в качестве своего преемника.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона Ральф перейдет с поста главного тренера на должность советника "Манчестер Юнайтед".

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