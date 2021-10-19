Рангник прокомментировал смену тренера в "Локомотиве"

Фото твиттер "Локомотива"

Глава московского "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник рассказал об обстоятельствах увольнения Марко Николича с поста главного тренера и назначения вместо него Маркуса Гисдоля.

"Когда руководство приняло решение о смене тренера, то нужно было найти нового. Того, у кого есть опыт работы с молодыми игроками. Не было возможности выбирать из 10-15 тренеров. Был шорт-лист, были встречи, я Гисдоля знаю с 2007 года. Я встретился с Маркусом через три дня после ухода Николича, потом договорились.

Не я принял решение, что Николич не будет тренером. Для меня главное, чтобы команда развивалась. Главное, чтобы игроки понимали, как будет развиваться команда. Они должны становиться лучше и командно, и тактически. В последнюю неделю отсматривал игроков в нашей академии, в "Казанке". У нас топовая академия. Там ведётся хорошая работа. В России живёт 140 миллионов человек. Наша задача вовремя найти игрока, подписать его и дать необходимую инфраструктуру. Это наши цели. Везде должны работать топовые специалисты", - сказал Рангник на пресс-конференции.

Напомним, что "Локо" объявил об отставке Николича 5 октября, о назначении Гисдоля клуб сообщил 10 октября.

В дебютном матче нового тренера "железнодорожники" сыграли вничью с "Рубином" со счётом 2:2.

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