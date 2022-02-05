Рангник прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии

Фото инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался после проигранного матча с "Мидлсбро".

"Красные дьяволы" уступили команде из Чемпионшипа в серии пенальти и вылетели из Кубка Англии.

"Мы не реализовали очень много моментов, особенно в первом тайме. После перерыва команда также упустила несколько отличных возможностей. Что касается гола "Мидлсбро", то его нельзя было засчитывать. Там была игра рукой. Я был уверен, что VAR отменит этот гол. Невероятно, что его засчитали.

Мне сказали, что арбитр посчитал игру рукой непреднамеренной. Но футболист обработал мяч рукой, как это может быть случайностью? В итоге всё закончилось серией пенальти, в которой нам не повезло. Мы проиграли и очень разочарованы этим", - цитирует Рангника Sky Sports.

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