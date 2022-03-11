Рангник рассказал о готовности Роналду сыграть с "Тоттенхэмом"

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Рангник рассказал о готовности Роналду сыграть с "Тоттенхэмом"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что нападающий Криштиану Роналду, вероятно, сможет принять участие в матче 29-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Криштиану вчера вернулся к тренировкам и полностью провёл занятие. Роналду хорошо работал, поэтому думаю, что он будет готов сыграть", - приводит слова Рангника Sky Sports.

 В текущем сезоне 37-летний Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.

"МЮ" примет "Тоттенхэм" в субботу, 12 марта, в 20:30 по московскому времени.

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