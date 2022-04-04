Рангник рассказал о процессе перестройки в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением по поводу перестройки в стане "красных дьяволов".

"И "Сити", и "Ливерпуль", состав которых формировался и комплектовался в течение 5-6 лет, строились исходя из того, как хотели играть их тренеры. То же самое должно произойти в "Юнайтед". Я сказал об этому руководству клуба. Когда они определятся с новым тренером, нужно решить, как команда хочет играть и какие для этого нужны футболисты.

Нужно иметь в виду ДНК игроков, скорость, физические данные, все что нам необходимо. У этой команды нет недостатка в техничных игроках, но можно добавить ей физики. Нужны правильные решения и понимание, куда двигаться – с какими игроками, с каким тренером. И после этого стараться как можно лучше сработать в каждое трансферное окно.

Это возможно. Это не ядерная физика. Это вполне осуществимо, и необязательно, что потребуется 3-4 года. Возможно, 2-3 трансферных окна хватит, чтобы изменить ситуацию", – сказал немецкий специалист.

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