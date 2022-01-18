Рангник рассказал о состоянии Роналду и Рэшфорда

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился информацией о состоянии нападающих команды Криштиану Роналду и Маркуса Рэшфорда.

"Вчера Криштиану и Маркус тренировались. На пресс-конференции перед игрой с "Виллой" я был уверен, что Криштиану сыграет, но в конце концов его не было.

То же самое было и с Маркусом, поэтому нам нужно подождать. Оба могут быть доступны", - сказал немецкий специалист.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл 16 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Рэшфорд сыграл 11 матчей, забив в них два гола и сделав одну результативную передачу.

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