Рангник рассказал об атмосфере в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал победу в матче с "Вест Хэмом" (1:0) в рамках 23-го тура АПЛ.

"Атмосфера в раздевалке прекрасная. Команда добыла заслуженную победу. Они понимают, насколько это важно.

Мы не всегда принимали верные решения у ворот соперника. В последние 20 минут было слишком много ударов, не таящих реальной опасности. Нужно было действовать более сдержанно. Но в итоге главное – три очка.

Нам пришлось рисковать в последние 15 минут, но в конечном счете я хотел показать игрокам, что главное – победа, и я более чем доволен голом на последней минуте", – сказал немецкий специалист.

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