Рангник рассказал подробности о травме Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, почему португальский нападающий Криштиану Роналду не сыграет в матче 28-го тура против "Манчестер Сити".

"У Роналду есть некоторые проблемы с бедром. С пятницы он не тренировался", – приводит слова Рангника официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 31 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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