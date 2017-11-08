Рангник: "РБ Лейпциг" не отпустит Кейта в "Ливерпуль" в январе"

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Рангник: "РБ Лейпциг" не отпустит Кейта в "Ливерпуль" в январе"

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник заявил, что переход полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" уже в январе невозможен.

"Мы не видим смысла в зимнем трансфере Кейта в "Ливерпуль", даже если мы не сумеем выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы боремся за место в еврокубках в следующем сезона и Наби нужен нам для этого", – приводит слова Рангника Liverpool Echo.

Напомним, что "Ливерпуль" согласовал трансфер 24-летнего Кейта летом 2018 года за 70 миллионов евро.

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