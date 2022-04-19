Рангник считает, что "Манчестер Юнайтед" нуждается в полной перестройке

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Рангник считает, что "Манчестер Юнайтед" нуждается в полной перестройке

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что команда нуждается в полной перестройке состава.

"Нам нужно улучшить все позиции, кроме вратарской. Нужны футболисты, которые действительно помогут усилить команду, но тут дело снова в их индивидуальных качествах: "Какие игроки нужны, чтобы играть в тот футбол, в который мы хотим играть?".

Игроки должны отдавать все силы вне зависимости от того, кто станет следующим тренером. Если его имя объявят в течение двух-трех недель, это не повлияет на ситуацию, в которой мы сейчас находимся.

Но да, конечно, важно знать, кто станет новым тренером. Это поможет начать поиск новичков. В этом есть смысл, только если известно, кто будет тренером, в какой футбол он хочет играть.

Есть пара футболистов – и я уже называл их имена руководству – они могут быть интересны такому клубу, как "Манчестер Юнайтед", вне зависимости от схемы, стиля и нового тренера. Но вообще команде нужна перестройка, трех-четырех новичков будет мало. Нужно больше, учитывая, у скольких футболистов "Юнайтед" истекают контракты", - сказал немецкий специалист.

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