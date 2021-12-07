Рангник считает преждевременными разговоры о победе "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением о Лиге чемпионов.

– Сможет ли "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу чемпионов?

– Сейчас говорить об этом рано. Я здесь всего неделю и провел один матчей. Очевидно, с таким клубом ты амбициозен во всех турнирах.

У каждого есть шанс сыграть и заявить о себе. Я счастлив дать игровое время довольно многим из них завтра, – сказал немецкий специалист.

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