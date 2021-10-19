Рангник удивлен позицией России в таблице коэффициентов УЕФА

Теги локомотив москваральф рангник

Рангник удивлен позицией России в таблице коэффициентов УЕФА Фото: твиттер Goal

Руководитель спортивного департамента "Локомотива" Ральф Рангник поделился мнением о позиции России в мировом футболе.

"Я не понимаю, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии - это нелогично. Если Россия хочет войти в шестeрку, нужно мыслить стратегически и меняться", - приводит слова Рангника "Чемпионат".

Напомним, что в таблице коэффициентов УЕФА Россия идет на 9-м месте.

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