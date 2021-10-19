Рангник удивлен позицией России в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: твиттер Goal
Руководитель спортивного департамента "Локомотива" Ральф Рангник поделился мнением о позиции России в мировом футболе.
"Я не понимаю, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии - это нелогично. Если Россия хочет войти в шестeрку, нужно мыслить стратегически и меняться", - приводит слова Рангника "Чемпионат".
Напомним, что в таблице коэффициентов УЕФА Россия идет на 9-м месте.
Читайте также: Рангник прокомментировал смену тренера в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Барриос прокомментировал продление контракта с "Зенитом"
-
Икарди не сыграет с "РБ Лейпциг" из-за расставания с женой
-
Конте отказал "Ньюкаслу" ради другого клуба АПЛ
-
Гисдоль объяснил, почему заключил с "Локомотивом" краткосрочный договор
-
Барриос подписал новый контракт с "Зенитом"
-
Аллегри оценил уровень "Зенита"
-
Витория поделился ожиданиями от матча с "Лестером"
-
Венгер предложил изменить календарь матчей сборных
-
"Шахтёр" добыл победу над "Реалом" в Юношеской лиге УЕФА
-
Рангник удивлен позицией России в таблице коэффициентов УЕФА
-
"Реал" может подписать Кавани
-
Сульшер высказался о ситуации в "Манчестер Юнайтед"
-
Дибала в ближайшее время продлит контракт с "Ювентусом"
-
Бонуччи рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
-
Тарасов приостановил игровую карьеру
-
1
Болельщиков "Ньюкасла" обвиняют в проявлении расизма к новым владельцам
-
Гендиректор "Локомотива" высказался о важной роли РЖД
-
Куман оценил шансы "Барселоны" в Лиге Чемпионов
-
Нагельсманн назвал футболиста, который был для него примером
-
Правительство Испании высказало свою позицию касательно Суперлиги