Рангник удивлен позицией России в таблице коэффициентов УЕФА

Фото: твиттер Goal

Руководитель спортивного департамента "Локомотива" Ральф Рангник поделился мнением о позиции России в мировом футболе.

"Я не понимаю, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии - это нелогично. Если Россия хочет войти в шестeрку, нужно мыслить стратегически и меняться", - приводит слова Рангника "Чемпионат".

Напомним, что в таблице коэффициентов УЕФА Россия идет на 9-м месте.

Читайте также: Рангник прокомментировал смену тренера в "Локомотиве". | http://soccernews.ru