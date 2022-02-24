Рангник установил клубный антирекорд "Манчестер Юнайтед"
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник пока не выигрывает с командой в Лиге Чемпионов.
В декабре "красные дьяволы" сыграли вничью с "Янг Бойз" (1:1) на групповом этапе, а накануне разошлись миром с "Атлетико" (1:1) в 1/8 финала.
Немец стал первым тренером в истории "МЮ", который не смог победить в двух стартовых матчах в ЛЧ.
Не пропустите: Фернандеш побил рекорд Бекхэма 24-летней давности. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране
-
Проведение двух матчей 19-го тура РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Гасперини: "Надеюсь, систему VAR униточжат"
-
Главные новости дня: 23 февраля
Лента новостей
-
Шведский клуб отказал "Локомотиву" в трансфере Сведберга из-за военной операции России в Украине
-
1
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед": "Роналду нужен клубу только для продажи футболок и пиара"
-
Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер"
-
1
Пети: "Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле"
-
Уткин отреагировал на начало российской военной операции на Украине
-
Юран поделился мнением о Жиркове и Мамаеве
-
Гендиректор "Зенита" отказался комментировать возможную отмену матча с "Бетисом"
-
Луческу: "Я не трус и не покину Киев"
-
Новичок "Зенита" Адамов: "Думаю, я защищаюсь не хуже Трента Александра-Арнольда"
-
У РПЛ нет планов приостанавливать чемпионат
-
Рангник установил клубный антирекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Смолов: "Нет войне!"
-
Юран: "С удовольствием поработал бы с Кокориным"
-
Эланга установил два рекорда в матче "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
-
Адамов рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
РПЛ отреагировала на слухи о переносе матчей 19-го тура
-
Фелиш подвёл итоги матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
-
Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране
-
Роналду высказался после ничьей с "Атлетико"
-
"Динамо" отменило пресс-конференцию Шварца, посвящённую возобновлению РПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4