Рангник установил клубный антирекорд "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник пока не выигрывает с командой в Лиге Чемпионов.

В декабре "красные дьяволы" сыграли вничью с "Янг Бойз" (1:1) на групповом этапе, а накануне разошлись миром с "Атлетико" (1:1) в 1/8 финала.

Немец стал первым тренером в истории "МЮ", который не смог победить в двух стартовых матчах в ЛЧ.

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