Рангник установил рекорд АПЛ среди немецких тренеров

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник стал первым немецким тренером, который дебютировал с победы в чемпионате Англии.

Победным для Рангника стал матч 15-го тура Премьер-лиги с "Кристал Палас" (1:0).

Стоит отметить, что ранее в дебютном матче в АПЛ не сумели добиться побед Феликс Магат, Юрген Клопп, Ян Зиверт, Даниэль Фарке и Томас Тухель.

Не пропустите: "Аталанта" может обменять Миранчука на Бога. | http://soccernews.ru