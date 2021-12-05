Рангник установил рекорд АПЛ среди немецких тренеров

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Рангник установил рекорд АПЛ среди немецких тренеров

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник стал первым немецким тренером, который дебютировал с победы в чемпионате Англии.

Победным для Рангника стал матч 15-го тура Премьер-лиги с "Кристал Палас" (1:0).

Стоит отметить, что ранее в дебютном матче в АПЛ не сумели добиться побед Феликс Магат, Юрген Клопп, Ян Зиверт, Даниэль Фарке и Томас Тухель.

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