Рангник в восторге от Роналду

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Рангник в восторге от Роналду

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Новый наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.

"Если Роналду не подходит под мой стиль игры с прессингом, то нужно адаптировать стиль. Я зависим от тех игроков, которые есть в составе. Видел, как 36-летний Криштиану играл во втором тайме матча с "Арсеналом". Это удивительный профессионал.

Я никогда не видел футболиста его возраста в такой физической форме. Он по-прежнему с лёгкостью решает исход матчей. Но суть не только в нём, суть в развитии команды в целом. Судя по увиденному, Роналду более чем готов выкладываться для достижения общих целей", - приводит слова Рангника BBC.

После возвращения в "Юнайтед" в конце августа Роналду забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Не пропустите: Рангник назвал свою главную задачу в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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