Рангник в восторге от Роналду
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Новый наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.
"Если Роналду не подходит под мой стиль игры с прессингом, то нужно адаптировать стиль. Я зависим от тех игроков, которые есть в составе. Видел, как 36-летний Криштиану играл во втором тайме матча с "Арсеналом". Это удивительный профессионал.
Я никогда не видел футболиста его возраста в такой физической форме. Он по-прежнему с лёгкостью решает исход матчей. Но суть не только в нём, суть в развитии команды в целом. Судя по увиденному, Роналду более чем готов выкладываться для достижения общих целей", - приводит слова Рангника BBC.
После возвращения в "Юнайтед" в конце августа Роналду забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
Не пропустите: Рангник назвал свою главную задачу в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Боатенг - о "Золотом мяче": "Что ещё должен был сделать Левандовски? Забить с центра поля через себя?"
-
"Локомотив" озвучил сроки восстановления Гильерме
-
АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера ноября
-
"Спартак" близок к договорённости с экс-игроком сборной Алжира. Он займётся развитием молодых футболистов
-
Рангник в восторге от Роналду
-
Азмун высказался об уровне РПЛ
-
2
Лапорта: "Предложение играть бесплатно за "Барселону" должно было исходить от Месси, а не от меня"
-
Футболистка Коваленко объяснила, почему не взяла фамилию Глушакова после замужества
-
Винисиус - о Роналду: "Номер один"
-
1
Шунин оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России
-
1
В "Зените" определились с будущим Семака
-
1
Рангник назвал свою главную задачу в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Фанаты ЦСКА: "Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба"
-
Линекер отреагировал на 800-й гол в карьере Роналду
-
"Ливерпуль" хочет купить Бензема
-
"Фламенго" нацелился на защитника "Зенита"
-
Бруну Фернандеш оценил тренерский потенциал Каррика
-
Защитник "Крыльев Советов" Чернов: "Конечно, давно бы вызвал себя в сборную России"
-
Роналду прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Арсеналом"
-
Фанаты "Динамо" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18