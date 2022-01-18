Рангник верит в Погба

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился информацией о состоянии французского хавбека команды Поля Погба после травмы.

"С первых же дней вы могли увидеть, что он присутствует на тренировках, и то, что я увидел, выглядит многообещающе с прицелом на будущее. Я с нетерпением жду, когда он вернется.

Вчера Поль впервые занимался с общей группой, и на первой же тренировке он показал, каким выдающимся игроком может быть.

Он не сможет сыграть на этой неделе, однако может вернуться после паузы на матчи сборных", – сказал немецкий специалист.

В нынешнем сезоне Погба сыграл в 9 матчей в АПЛ, в которых 7 ассистов.

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