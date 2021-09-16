Рангник внёс изменения в систему питания футболистов "Локомотива"
Фото твиттер "Локомотива" / Автор неизвестен
Руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник изменил питание игроков московской команды.
По информации L’Equipe, немецкий специалист полностью запретил высококалорийную пищу, в том числе сладости и фастфуд.
Кроме того, повара "железнодорожников" по требованию Рангника отправились в Германию на специальные курсы диетологии.
"Локомотив" по итогам 7 туров занимает 3-е место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 2 очка.
Рангник работает в российском клубе с начала июля этого года.
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