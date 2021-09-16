Рангник внёс изменения в систему питания футболистов "Локомотива"

Фото твиттер "Локомотива" / Автор неизвестен

Руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник изменил питание игроков московской команды.

По информации L’Equipe, немецкий специалист полностью запретил высококалорийную пищу, в том числе сладости и фастфуд.

Кроме того, повара "железнодорожников" по требованию Рангника отправились в Германию на специальные курсы диетологии.

"Локомотив" по итогам 7 туров занимает 3-е место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 2 очка.

Рангник работает в российском клубе с начала июля этого года.

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