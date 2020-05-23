Рангник выбрал двух членов своего штаба в "Милане"

Ральф Рангник уже определился с двумя членами своего штаба в случае назначения в "Милан".

По информации Football Italia, немецкий специалист хочет видеть в числе своих ассистентов Арьедо Брайду и Даниэле Бонеру.

Сообщается, что всего в штаб Рангника должны войти восемь специалистов.

Напомним, что Брайда занимал пост спортивного директора "Милана" с 1986 по 2013 год. Бонера, будучи футболистом, выступал за "россонери" с 2006 по 2015 год, а сейчас является помощником наставника команды Стефано Пиоли.

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