Рангник выбрал двух членов своего штаба в "Милане"
Ральф Рангник уже определился с двумя членами своего штаба в случае назначения в "Милан".
По информации Football Italia, немецкий специалист хочет видеть в числе своих ассистентов Арьедо Брайду и Даниэле Бонеру.
Сообщается, что всего в штаб Рангника должны войти восемь специалистов.
Напомним, что Брайда занимал пост спортивного директора "Милана" с 1986 по 2013 год. Бонера, будучи футболистом, выступал за "россонери" с 2006 по 2015 год, а сейчас является помощником наставника команды Стефано Пиоли.
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