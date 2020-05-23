Рангник выбрал двух членов своего штаба в "Милане"

Теги миланральф рангникданиэле бонера

Рангник выбрал двух членов своего штаба в "Милане"

Ральф Рангник уже определился с двумя членами своего штаба в случае назначения в "Милан".

По информации Football Italia, немецкий специалист хочет видеть в числе своих ассистентов Арьедо Брайду и Даниэле Бонеру.

Сообщается, что всего в штаб Рангника должны войти восемь специалистов.

Напомним, что Брайда занимал пост спортивного директора "Милана" с 1986 по 2013 год. Бонера, будучи футболистом, выступал за "россонери" с 2006 по 2015 год, а сейчас является помощником наставника команды Стефано Пиоли.

Не пропустите: "Милан" определился с приоритетным вариантом усиления атаки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Пока "Ньюкасл" пытаются сделать новым "денежным мешком", болельщики вспоминают сезон 1995/96. "Сороки" проиграли титул АПЛ, имея 12 очков отрыва

Пока "Ньюкасл" пытаются сделать новым "денежным мешком", болельщики вспоминают сезон 1995/96. "Сороки" проиграли титул АПЛ, имея 12 очков отрыва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов