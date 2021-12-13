Рангник выбрал нового тренера для "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер AFC AJAX

"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера со следующего сезона.

По информации Mirror, "красные дьяволы" остановили свой выбор на наставнике "Аякса" Эрике тен Хаге.

В выборе преемника принимает участие Ральф Рангник, который будет возглавлять команду до лета, а затем станет консультантом клуба АПЛ.

Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

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