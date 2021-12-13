Рангник выбрал нового тренера для "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедаяксэрик тен хагральф рангник

Рангник выбрал нового тренера для "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер AFC AJAX

"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера со следующего сезона.

По информации Mirror, "красные дьяволы" остановили свой выбор на наставнике "Аякса" Эрике тен Хаге.

В выборе преемника принимает участие Ральф Рангник, который будет возглавлять команду до лета, а затем станет консультантом клуба АПЛ.

Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" зафиксирована вспышка коронавируса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Витория может остаться в "Спартаке"

Витория может остаться в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов