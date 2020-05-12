Рангник выдвинул ряд требований "Милану"

"Милан" хочет видеть немецкого специалиста Ральфа Рангника на посту главного тренера, однако он выдвинул ряд требований. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным источника, Рангник хочет получить 80 миллионов евро на трансферные расходы, а также снизить средний возраст в клубе до 22-х лет.

Ранее сообщалось, что с приходом немца "Милан" может покинуть директор Паоло Мальдини, а в след за ним уйдет звездный игрок Златан Ибрагимович.

Стоит отметить, что "россонери" также ведут переговоры с Унаи Эмери и Марселино.

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