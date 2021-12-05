Рангник высказался о борьбе с топ-клубами АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением о борьбе с "Ливерпулем", "Челси" и "Манчестер Сити" в АПЛ.

"Я более чем оптимистично настроен, но нужно быть и реалистом. Пять недель назад наша команда проиграла "Ливерпулю" со счетом 0:5, и, если быть честным, счет мог быть крупнее. "Сити" мы проиграли 0:2, но счет тоже мог быть крупнее.

Важнее было завоевать очко в матче с "Челси" или хорошо сыграть? Я не знаю. У них было 24 удара в створ, а у нас – три.

Так что прямо сейчас говорить, что я буду бороться с лучшими тренерами Премьер-лиги через несколько недель или месяцев, было бы нереалистично.

Сейчас я сконцентрирован на "Кристал Пэлас", а потом – на "Янг Бойз", затем "Норвич", "Брайтон" и "Брентфорд". Матчи против "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" будут в марте и апреле. Тогда я и отвечу на вопрос о борьбе с ними", – сказал немецкий специалист.

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