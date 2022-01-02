Рангник высказался о будущем Кавани в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Эдинсона Кавани/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что он не хочет терять уругвайского нападающего Эдинсона Кавани.
"Я точно не позволю Эдинсону покинуть клуб в январе. Он нужен нам. Я бы хотел, чтобы он сам сделал заявление. Мы общались несколько раз в последние пару недель. Наверное, с ним я говорю чаще всего. Кавани крайне важный игрок для меня. Пожалуй, он единственный, кто может играть как спиной, так и лицом к воротам. Он является потрясающим профессионалом", - приводит слова Рангника Utd Report.
Ранее сообщалось, что Кавани интересуется "Барселона". Впрочем, каталонцы могут подписать форварда лишь в том случае, если он разорвет контракт с манкуниацами.
В нынешнем сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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