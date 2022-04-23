Рангник высказался о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался по поводу будущего Поля Погба в английском клубе.
"Как и несколько других футболистов, Погба столкнулся с проблемами, пытаясь показать стабильную и хорошую игру за "Юнайтед". Это вопрос не только этого сезона или последней пары недель. Насколько я помню, такое случалось и в предыдущие годы.
Сложно сказать, в чем причина. Если бы я или другие тренеры знали, то было бы проще изменить это, но я не знаю. Сейчас нет смысла думать об этом, потому что Погба не сыграет с "Арсеналом" и, что очень вероятно, в предстоящих матчах.
Сейчас все выглядит так, что Погба не продлит контракт. Не знаю, возможно, клуб или Эрик тен Хаг не хотят, чтобы контракт был продлен. Я не знаю. Скорее всего, Погба не будет в клубе в следующем сезоне", – сказал немецкий специалист.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18