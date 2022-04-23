Рангник высказался о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"

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Рангник высказался о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался по поводу будущего Поля Погба в английском клубе.

"Как и несколько других футболистов, Погба столкнулся с проблемами, пытаясь показать стабильную и хорошую игру за "Юнайтед". Это вопрос не только этого сезона или последней пары недель. Насколько я помню, такое случалось и в предыдущие годы.

Сложно сказать, в чем причина. Если бы я или другие тренеры знали, то было бы проще изменить это, но я не знаю. Сейчас нет смысла думать об этом, потому что Погба не сыграет с "Арсеналом" и, что очень вероятно, в предстоящих матчах.

Сейчас все выглядит так, что Погба не продлит контракт. Не знаю, возможно, клуб или Эрик тен Хаг не хотят, чтобы контракт был продлен. Я не знаю. Скорее всего, Погба не будет в клубе в следующем сезоне", – сказал немецкий специалист.

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