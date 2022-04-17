Рангник высказался о будущем Роналду в "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением о будущем в команде португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Контракт Роналду с "МЮ" действует еще год. Решение по нему должны принять новый тренер и совет директоров", - приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 35 матчів, забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед", скорее всего, станет наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.

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