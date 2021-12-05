Рангник высказался о дебютной победе на посту наставника "Манчестер Юнайтед"

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Рангник высказался о дебютной победе на посту наставника "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:0).

"Я доволен тем, как играла команда. Особенно мне понравился прессинг в первые 30 минут. В этот момент нам не хватало только голов. Но нам так же важно было не пропустить. Нам есть над чем работать. Впрочем, мы сыграли лучше, чем ожидалось. Мы должны и в следующих матчах играть на "ноль" и создавать моменты в атаке", - приводит слова Рангника ВВС.

"Манчестер Юнайтед", набрав 24 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч манкунианцы проведут 11 декабря на выезде с "Норвичем".

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