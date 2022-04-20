Рангник высказался о "Ливерпуле" после поражения в очном матче
Фото: твиттер "Манчестен Юнайтед"\Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:4) в матче 34-го тура АПЛ.
"Клопп пришел в "Ливерпуль" 6 лет назад. Сравните нынешний состав с тем, что ему достался. Тогда он занял восьмое место, примерно та же позиция, где мы сейчас. В том сезоне он в среднем набирал 1,6 очка, но с каждым трансферным окном "Ливерпуль" развивал тот состав, что мы видим сейчас.
Я не виню никого, ни игроков, ни кого-либо еще, но нужно понимать, какой у "Ливерпуля" состав. Посмотрите на их скамейку, на четырех игроков, которые даже в состав не попали: Окслейд-Чемберлена, Минамино, Эллиотта не было в составе, только Роберто Фирмино был травмирован.
Это показывает, какую качественную команду создал "Ливерпуль", работая с Клоппом последние шесть лет.
Дело не только в уровне игроков, но и в в их психологии, энергичности, физической форме. Я бы сказал, что у них в команде 25 болидов "Формулы-1", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18