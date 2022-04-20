Рангник высказался о "Ливерпуле" после поражения в очном матче

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Рангник высказался о "Ливерпуле" после поражения в очном матче

Фото: твиттер "Манчестен Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:4) в матче 34-го тура АПЛ.

"Клопп пришел в "Ливерпуль" 6 лет назад. Сравните нынешний состав с тем, что ему достался. Тогда он занял восьмое место, примерно та же позиция, где мы сейчас. В том сезоне он в среднем набирал 1,6 очка, но с каждым трансферным окном "Ливерпуль" развивал тот состав, что мы видим сейчас.

Я не виню никого, ни игроков, ни кого-либо еще, но нужно понимать, какой у "Ливерпуля" состав. Посмотрите на их скамейку, на четырех игроков, которые даже в состав не попали: Окслейд-Чемберлена, Минамино, Эллиотта не было в составе, только Роберто Фирмино был травмирован.

Это показывает, какую качественную команду создал "Ливерпуль", работая с Клоппом последние шесть лет.

Дело не только в уровне игроков, но и в в их психологии, энергичности, физической форме. Я бы сказал, что у них в команде 25 болидов "Формулы-1", – сказал немецкий специалист.

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