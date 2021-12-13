Рангник высказался о проблемах Линделефа со здоровьем

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Рангник высказался о проблемах Линделефа со здоровьемФото: инстаграм Линделефа/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о проблемах со здоровьем у шведского защитника команды Виктора Линделефа.

"У него были проблемы с дыханием. Его пульс был выше, чем обычно. Мы обследовали его. И пока что все в порядке, но он все еще немного шокирован. Надеюсь, он сможет сыграть во вторник против "Брентфорда", - сказал немецкий специалист.

В нынешнем сезоне Линделеф сыграл 13 матчей в АПЛ, в которых отдал два ассиста.

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