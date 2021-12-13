Рангник высказался о проблемах Линделефа со здоровьем
Фото: инстаграм Линделефа/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о проблемах со здоровьем у шведского защитника команды Виктора Линделефа.
"У него были проблемы с дыханием. Его пульс был выше, чем обычно. Мы обследовали его. И пока что все в порядке, но он все еще немного шокирован. Надеюсь, он сможет сыграть во вторник против "Брентфорда", - сказал немецкий специалист.
В нынешнем сезоне Линделеф сыграл 13 матчей в АПЛ, в которых отдал два ассиста.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18