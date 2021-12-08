Рангник высказался о ротации в "Манчестер Юнайтед"

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Рангник высказался о ротации в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник перед матчем против "Янг Бойз" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов высказался о ротации.

– "Юнайтед" уже гарантировал себе первое место в группе. Даст ли предстоящий матч возможность посмотреть на игроков, которым нужна практика?

– Да. Я хочу познакомиться с теми, кто не играл против "Кристал Пэлас". И это разумно, ведь впереди – очень насыщенные недели и месяцы. А против "Пэлас" мы показали высокую интенсивность. Нелегко играть на таком уровне одним и тем же составом через каждые три дня. Таким образом, я вижу, что в ротации есть смысл.

Мы хотим выиграть. "Манчестер" хочет побеждать, таков наш идеал. Но сегодня это не так важно для нас. Важнее дать некоторым игрокам возможность показать себя, – сказал немецкий специалист.

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