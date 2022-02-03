Рангник высказался о ситуации с Гринвудом

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Рангник высказался о ситуации с Гринвудом

Фото: инстаграм Гринвуда\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал криминальную ситуации нападающего команды Мэйсона Гринвуда.

"Конечно, ситуация с Гринвудом стала темой для обсуждений в команде, но игроки – тоже люди, а Мэйсон был частью состава до зимней паузы. Как я уже сказал, тренировки проходили в обычном режиме, в нормальных условиях.

Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством, однако вчера, 2 февраля, его выпустили под залог. "Юнайтед" отстранил его от тренировок.

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