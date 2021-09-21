Рангник высказался о влиянии лимита на сборную России
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Директор московского "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник поделился мнением о влиянии лимите на легионеров на сборную России.
"Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции.
Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!
Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе. Уровень игроков, выходящих из клубных академий, вырос настолько, что вопрос лимита перестал быть существенным. Разговоры об искусственных ограничениях были забыты!", – сказал Рангник.
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