Рангник высказался об игре "Манчестер Юнайтед"

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Рангник высказался об игре "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением об игре своей команды.

"За время моей работы мы выиграл в лиге шесть матчей, четыре раза сыграли вничью и всего раз проиграли. С тех пор стало очевидно, что команда развивалась, что мы контролируем если не 90 минут матча, то большую его часть. Мы доминируем в матчах, контролируем их.

Для меня очевидно, что футболисты при регулярном общении чувствуют себя уверенно на поле. Мы увидели некоторые улучшения в течение последних недель и месяцев, но в будущем еще есть место для большего прогресса", – сказал Рангник.

В данный момент "МЮ" располагается на 4-м месте в АПЛ.

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